Forza Italia, Carfagna ha deciso: nei prossimi giorni l’annuncio dell’addio

(Adnkronos) – Resta aria di tempesta in casa Forza Italia. Dopo l’addio di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, due esponenti storici del partito, considerati dai sovranisti azzurri capofila dell’ala più filogovernativa, anche Mara Carfagna, apprende l’Adnkronos, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi e sarebbe decisa allo strappo. Già altre volte il ministro del Sud ha espresso la sua insofferenza verso la gestione e la linea del partito su alcune scelte relative al governo Draghi e non solo, anche se con toni più sfumati rispetto a Gelmini, ma stavolta l’ex vicepresidente della Camera sarebbe molto determinata e nei prossimi giorni sarà lei a sciogliere definitivamente la riserva.

Dalla nota di ieri con cui ha chiaramente preso le distanze da Fi, Carfagna mantiene la consegna del silenzio. Bocche cucite anche dal suo staff. Ma le voci sulla rottura in queste ore si rincorrono con forza. Corteggiata dai centristi (da Matteo Renzi a Giovanni Toti) e più volte data in partenza da Fi per costruire un nuovo polo moderato, magari con lei front-woman, Carfagna farebbe sul serio ma non avrebbe ancora deciso sul da farsi e con chi andare.