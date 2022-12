Freni (Certification Milano), ‘primo consiglio certificato per prevenzione corruzione’

(Adnkronos) – “Noi con Certification, un organismo affiliato ad Accredia, abbiamo certificato il primo Consiglio regionale a livello nazionale per la prevenzione della corruzione e per il sistema di gestione per la qualità. E’ un evento importante, perché finalmente possiamo parlare di pubblica amministrazione sostenibile, in ottica proprio sostenibilità Esg, Evironmental social governance, cioè corretta governance che crea valore sul territorio. Le attività che abbiamo fatto sono attività molto verticali sui controlli sia finanziari che non finanziari e questo ci permette di dire che oggi il Consiglio regionale del Lazio è una pubblica amministrazione che ha una corretta governance alla data dell’audit, ovvero quando abbiamo fatto l’attività di certificazione. Complimenti al consiglio regionale”. Lo ha detto Angelo Freni, presidente del consiglio amministrazione di Certification Milano, a margine della Giornata della Trasparenza 2022 al Consiglio regionale del Lazio.