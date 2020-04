Gabriella Pession: età, marito e vita privata dell’attrice

Gabriella Pession è una delle attrici più note in ambiente italiano dopo una lunga carriera vissuta tra cinema, teatro e televisione. Nonostante sia ancora giovane ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo ad appena 20 anni, quando ha intrapreso la carriera da modella. Gabriella Pession è nata nel 1977, ha 42 anni e ancora molti obiettivi da raggiungere.

Una curiosità sull’attrice: il suo primo amore non è stato la recitazione ma il pattinaggio artistico, disciplina che ha praticato dai 7 anni fino ad arrivare al livello agonistico. È stata costretta ad interrompere poi a causa di un infortunio. Dopo il diploma si è iscritta all’università al corso di filosofia e nel frattempo ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Gabriella Passion, vita privata

Gabriela Pession è nata da genitori italiani negli Stati uniti, dove ha vissuto i suoi primi anni di vita prima di far ritorno in Italia. È stata protagonista agli esordi in un film con Leonardo Pieraccioni fino a condurre la terza puntata del Festival di Sanremo con Paolo Bonolis direttore artistico. Una carriera che l’ha portata in vetta e che ha ancora molto da regalarle.

Per quanto riguarda la vita privata Gabriella Pession è sposata dal 2012 con l’attore irlandese Richard Flood entrato da poco nel cast di Grey’s Anatomy. Ha un figlio di nome Giulio nato nel 2004 ed è una donna sempre molti riservata per quanto riguarda la sua vita privata.