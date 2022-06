Germania-Italia 5-2, Donnarumma si arrabbia in tv

(Adnkronos) – “Un altro errore? Se vogliamo fare polemica…”. Gigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, dopo la sconfitta per 5-2 con la Germania ai microfoni di Raisport non nasconde la propria irritazione quando viene evidenziato il suo errore sul gol del 5-0. L’incertezza che ricorda per certi versi quella commessa in Champions League con la maglia del Psg contro il Real Madrid. “Sul 4-0 potevo buttarla via, mi era già capitato? Col Real Madrid, con il fallo?”, dice ricordando il contrasto con Benzema. “Se vogliamo far polemica non c’è problema, sono il capitano e mi prendo le colpe. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto. Abbiamo fatto tutti degli errori questa sera, ma sicuramente dopo gli errori si cresce”, aggiunge.

“Non ci sono scuse, bisogna guardarci in faccia, ripartire e dimostrare che non siamo questi. Stasera ci è mancato tutto, forse anche per un po’ di stanchezza ma non vogliamo trovare scuse, ora negli spogliatoi ci guardiamo in faccia e analizziamo tutto. Ci dispiace per i tifosi, così non va bene”, afferma.