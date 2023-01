Giallo a San Basilio, morte di due donne, Carmela Aquilani, 90 anni, e Augusta Grimandi, 57 anni: trovate morte in casa, in un appartamento in via Fabriano.

Si sospetta l’omicidio colposo. A dare l’allarme le due figlie ventenni della signora Grimandi. Non sentivano la madre e la nonna dal pomeriggio dell’ultimo dell’anno. Sono scattate le chiamate di emergenze. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Sui corpi nessun segno di violenza apparente e né odori sospetti.