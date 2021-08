Gianfranco Castellano muore dopo incidente: 45 giorni di lotta all’Umberto I

Gianfranco Castellano, ex ufficiale dell’Esercito di 69 anni, è morto dopo aver lottato per 45 giorni al Policlinico Umberto I. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla via Nomentana Nuova, nella zona Sacco Pastore – Montesacro, alle 7:30 del 22 giugno scorso, all’altezza dell’attraversamento di via Valdossola.

Castellano era a passeggio con il cane quando furono centrati da un 42enne alla guida di un furgone Volkswagen Crafter. Il quadrupede morì sul colpo. Gianfranco Castellano, invece, fu portato in ospedale. L’uomo, generale emerito ausiliare delle forze armate, dopo oltre un mese di agonia in ospedale, non ce l’ha fatta ed è deceduto venerdì 6 agosto.