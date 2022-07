Giappone, ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco: “Non dà segni di vita”

(Adnkronos) – L’ex Premier giapponese Shinzo Abe è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alle 11.30 (ora locale) durante un evento a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena si è accasciato. Shinzo Abe, 67 anni, si trova in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso in Giappone prima della conferma ufficiale della morte – e non mostrerebbe segnali vitali, ha annunciato l’ex governatore di Tokio. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore. Kishida ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Il governo ha istituito una squadra di crisi.

Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del Paese. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone ha reagito scioccato alla notizia: “Siamo tutti rattristati e scioccati” per la sparatoria ha affermato in una nota l’ambasciatore statunitense Rahm Emanuel. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.