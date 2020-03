Giuseppe Nastasi Trono Classico: età e storia con Sara del corteggiatore di Uomini e Donne

Il Trono Classico di Uomini e Donne continua tra conoscenze e battibecchi. Corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne stanno sviluppando conoscenze nel corso delle puntate, ma come al solito non mancano i colpi di scena, acuiti dall’ingresso sul trono di Giovanna Abate, che si è subito scontrata con Sara Amira.

Quest’ultima, infatti, ha dimostrato un interesse reale per Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island e capace di attirare le attenzioni anche di Giovanna Abate. Non solo Alessandro, anche Giuseppe è riuscito a far breccia nell’interesse di Sara, che lo ha portato in esterna più volte, nonostante abbia dubitato di lui quando non le ha fatto capire il sui interesse nel giorno del suo compleanno. Scopriamo meglio chi è Giuseppe.

Giuseppe Trono Classico, cognome e Instagram

Giuseppe Nastasi ha 28 anni ed è nato a Carlentini, in provincia di Siracusa. Con la sua simpatia è riuscito a destare immediatamente l’’interesse di Sara Amira, che nel frattempo sta portando avanti la frequentazione con Sonny. Proprio nei confronti del corteggiatore in questione Giuseppe si è scagliato definendolo banale.

Nel corso di un’intervista al settimanale di Uomini e Donne Giuseppe si era espresso così sugli altri pretendenti di Sara Amira: “I corteggiatori a cui Sara è abituata sono banali, scontati, recitano un copione e programmano tutto dichiarando il loro interesse fin da subito”. Un attacco frontale che lo ha portato a scontrarsi più volte con gli altri presenti in studio.