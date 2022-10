Governo, Meloni: “Sinistra si metta anima in pace”

(Adnkronos) – “Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati”. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il centrodestra è impegnato nella formazione del nuovo governo. Dall’opposizione, critiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, con l’insediamento di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

“Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione”, rimarca la presidente di Fdi, che conclude: “Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci”.

PD – Dopo il botta e risposta tra Meloni e Enrico Letta, nuove dichiarazioni dal Pd. “Meloni dice di voler unire Paese e fa queste due nomine, se lo voleva dividere chi nominava? Dentro la destra sono state scelte le figure più divisive, sbaglia chi scommette sull’evoluzione moderata di Meloni”, dice Andrea Orlando a In Mezz’ora in Più facendo riferimento all’elezione di La Russa e Fontana alla presidenza di Senato e Camera.

“La destra ha vinto le elezioni ma non c’è stata un’ondata di destra e Meloni non è la padrona dell’Italia, è bene che se ne renda conto, invece le scelte che ha fatto ai vertici delle istituzioni sono andate in una direzione diversa”, dice Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, a SkyTg24.

Quanto alle critiche ieri a Enrico Letta aggiunge: “Meloni pensi a formare un governo e a dare risposte ai cittadini se ne è capace. La legislatura è partita nel peggiore dei modi possibili con scelte che hanno diviso e indebolito il Paese e anche la maggioranza”.