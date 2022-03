Guerra Ucraina, generale Graziano: obiettivo Putin “impero russo 2.0”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda il quarto fronte si tratta di un allargamento del conflitto che si avvia sempre più a essere una guerra totale e si spiega i due modi: come guerra psicologica verso gli ucraini e che colpisce i nodi e le vie di comunicazione sia di supporto militare che umanitario. Rappresenta un punto di escalation che ci deve far riflettere: la guerra ha investito tutto il territorio ucraino, non è più solo diretta a Kiev, ma è veramente la volontà di instaurare un governo filorusso, un impero russo 2.0”. Così il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea ospite di “Mezz’ora in più” su Raitre

“Un momento di grande pericolo per l’Europa ma anche per la pace globale nel tempo”, sottolinea.