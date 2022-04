Guerra Ucraina, Jersey congela ad Abramovich beni per oltre 7 mld di dollari

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, le autorità dell’isola di Jersey hanno congelato beni per oltre 7 miliardi di dollari all’oligarca russo Roman Abramovich. Lo rende noto la Royal Court of Jersey in un comunicato. Ieri riferiscono le autorità dell’isola sono state eseguite da parte delle polizia delle perquisizioni nei locali di Jersey sospettati di essere collegati alle attività commerciali di Abramovich. La Royal Court, si legge, “ha deciso il congelamento di beni sospettati di essere di proprietà di Abramovich per un valore superiore a 7 miliardi di dollari”.