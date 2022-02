Guidonia, incidente stradale: strada chiusa e traffico in tilt

Strada chiusa e traffico bloccato nel quadrante nord est della capitale a causa di un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto martedì mattina fra Settecamini e Marco Simone, fra i comuni di Roma e Guidonia Montecelio. Tre i mezzi coinvolti nella parabola, due i feriti gravi.

L’intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale su via di Casal Bianco, all’altezza della rotatoria con via Marco Simone. Ad impattare per cause in via di accertamento un camion, una Lancia Ypsilon ed un Kia Picanto. Due i feriti, affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I ed all’ospedale Sandro Pertini. Al fine di permettere l’intervento dei soccorritori, la rimozione dei mezzi incidentati ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, via di Casal Bianco è stata chiusa in entrambi i sensi fra via di Marco Simone e via Forno Casale. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, con traffico congestionato sino alla via Tiburtina.