Harry Potter e la camera dei segreti stasera 17 marzo su Italia 1: orario e trama

La richiesta dei fan è stata energica: “mandate in onda Harry Potter”. L’appello è stato lanciato in questi giorni di isolamento, durante i quali le persone cercano svago e distrazioni per trovare un po’ di serenità. La saga del maghetto è tra le più amate di sempre, per questo i fan hanno richiesto a gran voce la riproposizione.

L’appuntamento fisso di Natale è saltato, per questo Mediaset ha deciso di accogliere la richiesta e riproporre l’intera saga di Harry Potter a partire da lunedì 16 marzo, quando è stato mandato in onda il primo film: Harry Potter e la Pietra Filosofale. Oggi martedì 17 marzo alle 21 e 20, sempre su Italia 1, andrà in onda invece Harry Potter e la camera dei segreti.

Harry Potter e la camera dei segreti

La saga di Harry Potter andrà in prima serata su Italia 1 il lunedì e il martedì’ fino al prossimo 7 aprile, quando la saga culminerà nell’ultimo atto del maghetto più famoso del mondo. Stasera è l’ora di Harry Potter e la camera dei segreti, che porterà il maghetto ancora una volta nella scuola di magia dopo però un’estate complicata.

Gli zii infatti lo rinchiudono in casa e Harry riuscirà a liberarsi solo grazie all’aiuto dei Weasly. Al suo ritorno a scuola scoprirà che c’è un terribile mostro a minacciare l’incolumità degli studenti. Si verrà a sapere inoltre che la camera dei segreti è stata aperta e qualcuno penserà sia stato proprio Harry. Una trama come sempre avvincente per il secondo capitolo di Harry Potter.