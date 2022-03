Il Covid purtroppo non ci lascerà, Pregliasco: “Resterà in mezzo ai piedi e supererà il virus influenzale nel prossimo inverno”

Il Covid purtroppo non ci lascerà, Pregliasco: “Resterà in mezzo ai piedi...

“La situazione va migliorando ma purtroppo abbiamo ancora un milione di persone considerabili positive e questo significa che c’è una circolazione del virus. Il prossimo futuro credo che dovrà prevedere una convivenza col virus in una situazione che andrà via via a migliorare nel periodo estivo, e questo lo abbiamo già visto anche nelle precedenti due estati, però questo non se ne andrà”.

Pregliasco: “Questo virus rimarrà in mezzo ai piedi e supererà il virus influenzale nel prossimo inverno”

Dunque quello con il Covid, assicura l’esperto virologo Fabrizio Pregliasco, è un ‘rapporto’ con il quale avremo a che fare ancora per chissà quanto tempo.

D’altra parte, con l’urgenza di una guerra alle nostre porte, e per giunta ‘aperta’ ad altre mille implicazioni, in questi ultimi giorni l’attenzione generale si è spostata rispetto alla pandemia che, sebbene la situazione vada migliorando a grandi passi, non significa purtroppo la fine.

E’ bene quindi non farsi troppe illusioni, ha rimarcato stamane docente della Statale di Milano intervenendo su Rai Radio1, “Questo virus rimarrà in mezzo ai piedi e supererà il virus influenzale nel prossimo inverno, presumibilmente però con una dimensione non pesantissima“.

