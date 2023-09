Il Dott. Amici sulla propaganda pro vaccino delle ‘virostar’: “Perché si continua ad agire al contrario?”

Conosciuto e largamente stimato nel Paese, per aver preso una precisa posizione nei confronti di quella che lui stesso, nel pieno della pandemia, ha definito una ‘dittatura sanitaria’, pur non essendo un no-Vax, il Dott. Mariano Amici, ha da subito contestato l’introduzione dell’obbligatorietà del vaccino anti-Covid e, per aver rifiutato la vaccinazione ‘imposta’al personale sanitario, ha pagato questa scelta con la sospensione dall’incarico di medico di base, che ricopriva da decenni in quel di Ardea (Roma).

Ed ora che da più parti – in virtù di una presunta recrudescenza di casi di Covid registrati nelle ultime settimane – si torna a parlare di vaccinazione, il Dott. Amici, fedele al suo ormai noto slogan ‘continuiamo a far maturare le coscienze’, ha deciso di tornare sull’argomento attraverso i suoi canali social.

Il Dott. Amici: “Perché si continua ad agire al contrario?”

“Dopo il fallimento di questa campagna vaccinale anticovid – scrive il seguitissimo medico di Ardea – la propaganda di regime, attraverso le virostar assoldate per lo scopo, per continuare a sostenere questo trattamento sanitario, utile solo a chi lo produce, spiega che e’ servito per fortificare la popolazione ed ad indebolire il virus per cui lo consigliano solo ai soggetti fragili”.

Dunque, incalza il Dott. Amici, “Ieri dicevo che questo ‘vaccino’ non solo non avrebbe protetto dalla malattia e non avrebbe impedito la diffusione ma avrebbe dato effetti avversi gravi e mi hanno dato dello studentello al secondo anno di medicina”.

Ebbene, replica il medico, “Oggi vi dico che questo ‘vaccino’ indebolisce il sistema immunitario per cui tutti i vaccinati diverranno piu’ fragili come i soggetti anziani.

Le virostar si stanno riempendo la bocca dicendo che non ha piu’ senso vaccinare tutti ma solo i fragili e quindi gli anziani.

Che diranno queste virostar quando a causa di queste vaccinazioni saranno divenuti tutti piu’ fragili ?”

Dunque, conclude il Dott. Mariano Amici, “Queste virostar lo sanno o fanno finta di non sapere che sono proprio i fragili a dover, piu’ degli altri, evitare certi trattamenti?”

Max