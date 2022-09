“Il medico mi vieta di andare a Kiev o Mosca, ma la mia presenza lì è forte”, rivela Papa Francesco

“La visita è nell’aria. Ancora non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo”. Nell’ambito di un’intervista esclusiva all’emittente portoghese TVI/CNN, Francesco rivela che, per il momento, i medici gli hanno pribito di recarsi a Kiev o a Mosca.

Guerra in Ucraina: da mesi Francesco sente telefonicamente Putine Zelensky affinché la guerra cessi

Una notizia dolorosa per il Papa che, come testimoniano i continui colloqui telefonici che tiene regolarmente sia con Putin che con Zelensky, da mesi continua a ripetere di star facendo quanto più possibile perché il sanguinoso conflitto in Ucraina finisca. Allo stesso tempo, da mesi Bergoglio ha espresso il desiderio di recarsi personalmente in visita sia in Ucraina che in Russia, per conferire personalmente con i due leader. Ad ogni modo, ha poi rivelato che “diversi rappresentanti del Vaticano sono stati a Kiev dall’inizio della guerra: la mia presenza lì è forte“.

Francesco: “Accompagno con il mio dolore e con le mie preghiere tutto ciò che posso”

Come ha tenuto a rimarcare all’emittente televisiva del Portogallo, il Pontefice ha spiegato che “Ora non posso andare perché dopo la trasferta in Canada il recupero del ginocchio si è un po’ sentito e il medico me lo ha proibito: ‘Non puoi andare in Kazakistan’. Ma mi sono tenuto in contatto, per telefono… E faccio quello che posso. E chiedo a tutti di fare quello che possono. Tra tutti, qualcosa si può fare. Accompagno con il mio dolore e con le mie preghiere tutto ciò che posso. Ma la situazione è davvero tragica“.

Francesco: “Il cammino del dialogo è difficile”. Tuttavia si recherà a giornri in Kazakistan

Dunque, rassegnandosi, dopo aver ribadito che “il cammino del dialogo è difficile“, il Santo Padre ha quindi escluso qualsiasi viaggio, tranne quello ormai programmato da mesi, che dal 13 al 15 settembre lo porterà in Kazakistan.

