‘Il tennis allunga la vita’, il 6 maggio alle ore 15:00 al Grand Stand Arena Foro Italico Roma

Giocare a tennis allunga la vita. È quanto emerge da 3 diversi studi scientifici dell’American Medical Association, del Copenhaghen City Heart Study e del Sidney Medical School Study, che negli anni hanno analizzato il rapporto tra qualità della vita e pratica sportiva.

Se ne parlerà nel corso del simposio organizzato nell’ambito degli Internazionali D’Italia 2023 (IBI) da Tennis & Friends Salute e Sport e Fitp, Federazione Italiana Tennis e Padel che si terrà sabato 6 maggio alle ore 15.00 nel Grand Stand Arena al Foro Italico di Roma che sarà moderato dalla conduttrice della Rai Eleonora Daniele.

Relatori d’eccezione Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis Padel, Giorgio Meneschincheri, Presidente e Fondatore Tennis and Friends – Salute e Sport – Medico specialista in medicina preventiva – Docente Università Cattolica del S. Cuore – Commissione Medica FITP, Nicola Pietrangeli, Ambasciatore del tennis italiano nel mondo e Francesco Vaia direttore generale dell’Istituto nazionale delle malattie Infettive di Roma.

“La prevenzione e la pratica sportiva sono fondamentali per la salute dei cittadini – le parole del presidente della FITP Angelo Binaghi – Il tennis e gli sport con racchetta, in particolare, allungano la vita di dieci anni e prevengono dalle malattie, soprattutto quelle cardiovascolari: lo dimostrano autorevoli studi internazionali pubblicati recentemente. E di una migliore salute dei cittadini, incentivata dalla pratica sportiva, beneficia pure la sanità pubblica e, quindi, anche lo Stato. Ecco perché è fondamentale cogliere occasioni come questa per veicolare un messaggio tanto importante per ognuno di noi”.

“Come medico e fondatore di Tennis & Friends – Sottolinea il Prof. Giorgio Meneschicheri – da anni perseguo l’obiettivo di promuovere la salute attraverso la prevenzione, la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. In collaborazione con la FITP da 11 anni portiamo avanti un progetto sociale importante sul territorio nazionale. Gli studi scientifici internazionali che andremo ad illustrare portano alla luce dei risultati importanti mettendo a confronto la popolazione sportiva con quella sedentaria, paragonando nello specifico le diverse discipline sportive”.

Per il prof. Francesco Vaia “Non è mai troppo tardi né troppo presto per la prevenzione. La pandemia ha evidenziato l’importanza di ricorrere a stili di vita salutari per prevenire le malattie, soprattutto metaboliche e cardiovascolari, che hanno aggravato gli effetti del virus. Fare sport è fondamentale: allunga la vita, previene le malattie e la vecchiaia”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.tennisandfriends.it segreteria@tennisandfriends.it

Max