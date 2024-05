Roma, Ama – Trabucco  e  Ferraro (Cg): “Complimenti ed auguri di buon lavoro al nuovo presidente Manzi”

“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente di Ama, Bruno Manzi, che lavorerà per un’azienda che sicuramente è in crescita e per una città che si sta rilanciando sotto tanti punti di vista ma anche e soprattutto sotto quello dei rifiuti. Siamo sicuri che la grande esperienza e la professionalità storica di Bruno Manzi possano essere messe al servizio della Capitale e che ne vedremo ben presto i frutti. Lavoreremo in maniera congiunta per restituire il decoro che merita a Roma e una concreta efficacia gestionale“, dichiarano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro.

