Incendi a Roma, vertice in procura. Ecco la task force. Pur non emergendo nulla quanto a una possibile ‘regia’ occulta dietro i roghi, si farà squadra: un team di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e procura di Roma.

Una vera task force per rendere più rapido lo scambio di dati utili alle indagini sui maxi incendi che hanno colpito la Capitale nell’ultimo mese. È emerso in un vertice in Procura dove è emersa l’urgenza di uno strumento che possa rendere più veloce la comunicazione fra tutte le forze dell’ordine e i magistrati, sia in termine di indagini che di prevenzione.

I pm capitolini hanno aperto fascicoli, anche con ipotesi dolose, indagando a 360 gradi: non si esclude alcuna pista. Da metà giugno a oggi gli incendi sono stati centinaia, senza contare quelli in provincia.

Quattro i più eclatanti: il 15 giugno negli impianti di Malagrotta, il 27 giugno a Casalotti, il 4 luglio nel parco del Pineto, zona Pineta Sacchetti e sabato 9 luglio a Centocelle.