Incendi Roma, l’allarme dei medici: “Rischio bomba ecologica”

Critica e preoccupante la questione incendi nella Capitale anche dalla prospettiva di medici e addetti ai lavori, soprattutto in relazione ai residenti dei quadranti della città interessati.

“Se i dati non cambieranno, nella zona di Centocelle si rischia l’emergenza sanitaria. – ha detto ad esempio Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma – I fumi in quell’area hanno prodotto moltissima diossina, si è sprigionata una vera bomba ecologica. Parliamo di sostanze nocive e cancerogene che possono provocare tumori. La situazione è molto difficile e se continuerà per lungo tempo il contatto con le sostanze tossiche c’è un serio rischio per la salute dei cittadini”.

I residenti nelle case nelle vicinanze del rogo, continua Magi, “devono tenere le finestre chiuse e usare mascherine del tipo fp3. Confido che in un paio di giorni la situazione dei valori di diossina possa tornare alla normalità, anche complice il vento. L’Arpa continui a monitorare: dovrebbe verificare i valori delle sostanze anche in altre zone di Roma per vedere gli effetti della diffusione del vento nel resto della città. È inquietante vedere tutti questi roghi in così poco tempo”.