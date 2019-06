Incendio all’università Tor Vergata, chiuso l’edificio A: il VIDEO

L’esercitazione si è trasformata in realtà quando ieri dall’edificio A dell’università di Tor Vergata sono divampate le fiamme scaturite da un cortocircuito di una centralina elettrica. Poche ore prima era stata programmata un’esercitazione in cui gli studenti venivamo messi in guardia proprio da simili eventualità.

Il fumo scaturito dall’incendio è stato avvistato anche dalla strada adiacente l’edificio, dove sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il danno alla centralina elettrica ha provocato diversi disservizi che hanno spinto l’università a chiudere per la giornata di oggi l’edificio A di Tor Vergata.

Incendio a Tor Vergata, il comunicato dell’università

La comunicazione è arrivata sul sito della segreteria dell’università: “Si avvisa l’utenza che, causa incendio, l’edificio A della Macroarea è chiuso al pubblico per accertamenti. La linea internet non funziona in tutta la Macroarea.

Tutti i servizi di Segreteria Studenti sono sospesi fino a bonifica dell’edificio (sportelli al pubblico e email). Per gli esami di oggi 26 giugno 2019, programmati nell’edificio A, si consiglia di contattare direttamente i Docenti. Alcuni professori svolgeranno gli esami nel proprio studio nell’edificio B”, conclude la nota. Di seguito il video del fumo scaturito dall’incendio divampatao nell’edificio A.