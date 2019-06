Incendio Frosinone, in fiamme capannone della Mecoris

C’è apprensione per l’incendio avvenuto a Frosinone in un capannone della Mecoris, in via delle Centurie, per quanto riguarda le eventuali emissioni tossiche.

Incendio Frosinone, la situazione oggi, ultime news

Oggi in programma gli accertamenti dell’Arpa e della Asl, dopo l’installazione di un campionatore e il primo prelievo effettuato questa mattina.

Aggiornamento ore 7.00

Il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, in seguito all’incendio di ieri, ha ordinato il divieto di raccolta e consumo di frutta e ortaggi nel raggio di 2 km dal luogo dell’incidente, fino al 9 luglio 2019, oltre a vietare anche il prelievo di acqua dai pozzi nella stessa area e il pascolo.

Il sindaco inoltre ha disposto la chiusura per oggi di tutte le scuole nell’area interessata. Nel dettaglio si tratta della scuola per l’infanzia di via Selva Polledrara, della scuola comunale dei Cavoni, in viale Madrid, dell’asilo Fantasia, dell’asilo Pollicino, dell’asilo Pinocchio, della scuola comunale la Rinascita, della scuola per l’infanzia Scarabocchio, scuola materna Oneriros, della scuola comunale Campo Coni, della scuola comunale Giovanni XXIII, del CPIA di via Mascagni, della scuola parificata istituto Beata Maria De Mattias, del liceo artistico e del complesso dell’istituto Bragaglia, del liceo scientifico Severi, del Conservatorio di musica Licinio Refice, Fondazione Kambo, L. Pietrobono, i Pantoli.

Aggiornamento ore 8.00

In attesa dei risultati dei rilievi delle emissioni dell’incendio di ieri, si apprende che nel deposito andato a fuoco vi erano rifiuti speciali, perlopiù carta e plastica, anche se non pericolosi. Tuttavia potrebbero essere state liberate delle diossine in seguito alla combustione.

«Ero andato in azienda per dar da mangiare al cane e poi sono salito nel mio ufficio, quando ho sentito i vigili del fuoco che dicevano aprite, aprite…” ha dichiarato il presidente della Mecoris ed ex consigliere comunale di Frosinone, Domenico Spazioni Testa.

“Era stata una confinante a chiamarli, perché io non mi ero accorto di nulla. Naturalmente ho subito aperto il cancello scorrevole e i vigili sono entrati. Si era incendiato (forse per un corto circuito) un muletto nel piazzale, a 2-3 metri dal deposito. Erano piccole fiamme. Invece, in pochi istanti, il fuoco ha raggiunto le balle di cartone e a quel punto le dimensioni dell’incendio sono moltiplicate”.

Aggiornamento ore 11.00