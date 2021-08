Incendio Milano, pm conferma: “Non ci sono vittime”

“Per il momento l’accesso” alla Torre dei Moro di via Antonini, a Milano, dopo l’incendio divampato ieri pomeriggio “è stato eseguito fino al 12esimo piano. Si conferma che per fortuna non ci sono vittime, che è la cosa più importante, a parte un cagnolino”. Ad affermarlo il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, al termine del sopralluogo in via Antonini a Milano, dove ieri pomeriggio un palazzo è stato divorato dalle fiamme. “Gli ultimi due piani verranno comunque raggiunti. Tutto deve essere fatto in assoluta sicurezza” per i vigili del fuoco che sono ancoro al lavoro all’interno dello stabile, ha aggiunto.