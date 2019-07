Incendio Napoli oggi 24 Luglio 2019 (VIDEO). In fiamme deposito della ditta di giocattoli Gerardi & Fortura

Momento di panico, tensione e paura a Napoli oggi 24 Luglio 2019: è andato a fuoco un deposito della ‘Gerardi & Fortura’. Accorsi già i pompieri. Ma che cosa sta succedendo e come è capitato questo incendio?

E’ andato a fuoco una struttura della nota ditta di giocattoli ‘Gerardi & Fortura’, nota per essere operativa con punti vendita in tutta la città. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Incendio Napoli oggi 24 Luglio 2019: brucia deposito della Gerardi & Fortura. Ecco cosa sta succedendo

Un incendio a Napoli ha sollevato una improvvisa enorme colonna di fumo nero nelle prime ore di questa mattina 24 Luglio 2019.

Erano le 06:00 quando un rogo è si è sollevato dentro il deposito della ditta specializzata nella produzione di giocattoli, la nota ‘Gerardi & Fortura‘.

La ditta si trova ubicata in via Caduti di Nassiriya, a Cavalleggeri. Pochi attimi, ed ecco che le fiamme si sono propagata per tutto il locale fino a distruggere tutta la merce stipata dentro.

La colonna di fumo è arrivata all’altezza di più di 30 metri. Sul posto, immediatamente i Vigili del Fuoco, il cui impegno per domare il fuoco è stato celere e efficace a pochi minuti dal diffondersi dell’incendio.

Il fuoco ha contagiato anche due palazzine ubicate accanto al deposito: per motivi di sicurezza sono state fatte prontamente evacuare.

Aggiornamento ore 6,19

Al momento risultano ancora poco note, se non del tutto sconosciute, le ragioni da cui è scaturito l’incendio.

Nella fase embrionale dei soccorsi e dei primi rilevamenti, le cause del rogo non sono chiare. E’ tuttavia certo come le fiamme si fossero diffuse all’interno in un lasso di tempo relativamente più ampio rispetto ai minuti in cui si sono rese visibili, e anche molto, dall’esterno, come si riscontra anche dal video di cui sopra.

Dopo i primi solleciti verso i Vigili del Fuoco, all’arrivo dei pompieri le fiamme avevano già distrutto la merce presente nel deposito. Dopo le fasi preliminari, scatteranno le valutazioni circa l’eventuale origine dolosa.

La nube, come si vede nel video, si è spinta su gran parte dei quartieri flegrei nella zona del litorale di Napoli. Il tanfo, nitidamente percepibile, arriva a Bagnoli e a Bacoli.

Aggiornamento ore 8,08

L’incendio che, dalle 6.00 ha bruciato il deposito della ditta Gerardi & Fortuna in via Caduti di Nassiriya, a Cavalleggeri d’Aosta ha coinvolto l’intero quadrante e, nei minuti dopo lo scoppio dell’incendio, mentre i vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme, sono state intaccate anche due palazzine limitrofe.

Sono iniziate le operazioni di fuoriuscita degli abitanti delle due strutture. Su 100 persone che hanno lasciato gli appartamenti, soltanto uno presentava sintomi di intossicazione senza però destare preoccupazione ai sanitari.

Tuttavia il forte odore acre prodotto dalla plastica in fiamme sta angustiando gli abitanti di zona, mentre è saltata l’energia elettrica.

Gli sfollati, circa cento appunto sono stati accolti dalla parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria.

I residenti della zona, un quadrante noto e collocato tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, sono stati svegliati da esplosioni, miasmi e tanfi.

Lo scorso gennaio era morto all’età di 83 anni Vito Gerardi, fondatore e proprietario della nota catena di negozi specializzati nella vendita di giocattoli.

Aggiornamento ore 10,39