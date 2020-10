Inter-Borussia Monchengladbach, probabili formazioni e dove vederla in Tv: disponibile in chiaro

Inizia oggi la Champions League dell’Inter. Esordio contro il Borussia Monchengladbach, per iniziare al meglio l’avventura europea e mettersi alle spalle le delusioni del derby. Digerire una sconfitta contro i rivali idi sempre non è mai facile, iniziare con 3 punti in Champions potrebbe favorire il processo.

Conte si affiderà ad Eriksen, il talento ex Tottenham che finora non è riuscito ad imporsi in nerazzurro. La Champions potrebbe aiutarlo a sbloccarsi. Talento dietro alla coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Sanchez e Lukaku. A centrocampo vincono i muscoli, quelli di Vidal e Brozovic.

Inter- Borussia Monchengladbach, anche su Canale 5

Dove vedere in televisione Inter- Borussia Monchengladbach? La domanda sta correndo veloce sul web. La gara d’esordio dell’Inter in Champions League sarà visibile su Sky Sport e anche in chiaro su Canale 5.

Di seguito invece le probabili formazioni delle due squadre:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All: Conte. Panchina: Padelli, Stankovic, Bastoni, Ranocchia, Perisic, Moretti, Sensi, Nainggolan, Brozovic, Lautaro, Pinamonti.

Borussia Monchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All: Rose. Panchina: Sippel, Grun, Lang, Wolf, Herrman, Traore, Reitz, Jantshke, Stindl, Embolo.