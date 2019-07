Inter, ecco Barella: il centrocampista è a Milano. Le cifre dell’affare

E’ atterrato a Milano intorno alle 23, poche parole e giusto un saluto ai tifosi presenti. Così Nicolò Barella ha fatto il suo approccio con l’ambiente Inter. Il centrocampista nella serata di ieri è atterrato a Malpensa, dove era atteso da una ventina di supporters nerazzurri che lo hanno preso d’assalto per strappargli autografi e selfie.

Oggi sarà invece la giornata delle visite mediche, poi Barella firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni all’Inter. La trattativa andava avanti ormai da tempo, con altre società, tra tutte la Roma, che hanno provato ad inserirsi. La ferma volontà del giocatore di sposare il progetto inter hanno sancito la fumata bianca arrivata in serata, quando il centrocampista i trovava in vacanza in Sardegna.

Inter-Barella, le cifre dell’operazione

Per convincere il Cagliari a lasciar partire il suo gioiello, l’Inter ha dovuto mettere sul piatto una cifra vicina ai 45 milioni di euro: 12 milioni per il prestito più 25 per il diritto di riscatto, a cui vanno ad aggiungersi dei bonus facilmente raggiungibili che porterebbero quindi a 45 milioni la cifra complessiva.

L’accordo con il giocatore invece è di un contratto per 5 stagioni da 2,5 milioni l’anno. Un’operazione importante anche a livello economico per l’Inter, giustificata dal talento di Nicolò Barella, uno dei centrocampisti più talentuosi in Italia.