Inter, idea Dani Alves per la difesa

L’Italia l’ha già vissuta durante la sua esperienza alla Juve, ora per Dani Alves potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in Serie A. Sull’esterno brasiliano, infatti, è piombata l’Inter, che nelle ultime ore ha stretto i contatti con il giocatore reduce dalla vittoria della Copa America. Il trofeo alzato in patria è il numero 40 della ricchissima carriera di Dani Alves, uno dei caliatori più vincenti della storia.

Dove gioca lui arrivano trofei, per questo anche l’Inter di Conte ha pensato di avviare i contatti con l’esterno, che in estate si è svincolato dal PSG dando mandato ai suoi agenti di raccogliere le offerte proveniente da ogni angolo del mondo per poi decidere con calma. La concorrenza è agguerrita, l’Inter comunque rimane in corsa.

Inter-Dani Alves, l’incontro con gli agenti

Aggiornamento 9:30

Nell’affollata agenda degli agenti del brasiliano sembra sia in programma a Milano un incontro proprio con i dirigenti dell’Inter. Un segnale di quanto i nerazzurri credano nell’operazione, che comunque rimane difficile. Gli ostacoli maggiori sono due: la folta concorrenza e un ingaggio netto da 7 milioni che Dani Alves punta a percepire per chiudere al meglio la sua carriera.

Una richiesta importante che potrebbe frenare l’Inter, l’incontro tra le parti chiarirà in ogni caso le posizioni in gioco. Intanto la società nerazzurra ha chiuso per l’arrivo di Barella e lavora per Lukaku. Nella giornata di ieri Piero Ausilio ha incontrato il Manchester United perun primo contatto ufficiale: a richiesta degli inglesi è di circa 85 milioni di euro, una cifra altissima che potrebbe far desistere l’inter.