Con la sua Vespa investe una donna all’Eur: morto un 58enne. Sangue sulle strade dell’Eur, uno scooterista di 58 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale su viale Beethoven all’intersezione con viale Europa.

L’uomo è morto a seguito di una caduta avvenuta dopo aver investito una 65enne che stava attraversando la strada. Ferita, la donna è finita a terra, riportando escoriazioni che hanno richiesto il trasporto all’ospedale San Giovanni. Ad avere la peggio lo scooterista: la caduta è risultata infatti fatale, con i soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico della zona, in tilt nel punto interessato per le necessarie chiusure. In corso l’accertamento per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.