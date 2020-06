Io e te, la puntata di oggi, 19 giugno 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco e anticipazioni

Sta per cominciare la nuova puntata di Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco arrivata all’ultimo appuntamento settimanale. In compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, dalle 14 intrattenimento in studio con ospiti e tanti temi.

Io e te: orario, canale, quando va in onda su Rai uno e Raiplay in streaming

Nell’ultima puntata di Io e te, il conduttore Pierluigi Diaco ha dato nuovi dettagli sulla sua sfera intima, parlando del rapporto fra lui e il suo compagno Alessio Orisingher.

Durante la trasmissione, la donna intervistata parlava del rapporto di coppia con suo marito, e in particolare della sua ansia. “Se dobbiamo partire mi fa arrivare due ore prima al porto” ha ammesso la donna. “Una volta in vacanza voleva farmi prendere il bus perché aveva paura di non trovare parcheggio con la macchina…“.

Diaco è intervenuto a quel punto, parlando della sua situazione sentimentale e prendendo simpaticamente le parti del marito della donna. “Io sono con lei: cerco di evitare problemi che non esistono, bisogna essere precisi. La persona che amo dice che sono un rinco***” ha affermato, scatenando le risate del pubblico.