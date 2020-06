La Prova del cuoco chiude, l’annuncio di Elisa Isoardi: cosa c’è al suo posto?

La Prova del cuoco chiude dopo 26 anni di onorata carriera e milioni di telespettatori appassionati raggiunti negli anni. A dare l’annuncio dello stop della storica trasmissione culinaria della Rai è stata l’attuale conduttrice, Elisa Isoardi, che in un collegamento con la mamma ha dato il triste annuncio commovendosi.

“La Prova del cuoco chiude e questo lo sanno tutti ma fa parte del lavoro, basta darsi una mossa. Mia mamma si preoccupa per me ma io sto facendo il lavoro più bello del mondo”, ha detto la Isoardi. Anche Claudio Lippi, spalla della conduttrice in questo lungo periodo ha voluto dire la sua: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo. Scrivete quello che volete, ma questa è la verità”.

Al posto della prova del cuoco dovrebbe tornare su Ra 1 nell’ora che è stata la ‘sua’ per moltissimi anni Antonella Clerici, con un nuovo programma chiamato ‘La casa nel Bosco’. In questo caso però la non c’è ancora l’ufficialità, bisognerà quindi attendere qualche giorno per la conferma.