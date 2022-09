La Regina Elisabetta è morta. Si è spenta a 96 anni nel Castello di Balmoral, in Scozia. A Londra cala il gelo

Una notizia tristissima, che serpeggiava già dal primo pomeriggio, e poco fa, dopo ore di annunci e smentite, è stato infine confermato che, a 96 anni, la Regina Elisabetta II si è spenta.

Ad annunciarlo il cerimoniere di Buckingham Palace, che ha confermato quanto già trapelato quest’oggi, la sovrana ha cessato di vivere in Scozia, nel castello di Balmoral, dove si era ritirata da qualche settimana per una trascorrere un periodo di riposo.

Una notizia purtroppo attesa, come dicevamo, giunta al culmine di un’attesa snervante, ed al termine di una giornata iniziata con una prima nota di Buckingham Palace, che aveva reso noto il peggioramento delle condizioni di salute della Regina.

Avvisati per tempo, al capezzale di Elisabetta sono subito giunti i quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, poi raggiunti da William e Harry, i figli di Carlo. Come si leggeva infatti nel comunicato diffuso stamane, “In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica“. E quindi la Regina è rimasta “confortevolmente” nel castello scozzese di Balmoral.

Alla notizia, che purtroppo i media di tutto il mondo aspettavano, le maggiori emittenti britanniche e non solo, hanno subito modificato i propri palinsesti, per commentare il dolorosa annuncio con servizi e documentari storici. Alla Bbc, in segno di lutto, i conduttori televisivi hanno indossato tutti la giacca nera, ed alcuni anche la cravatta nera. Mentre Buckingham Palace ha, annullato il tradizionale cambio della guardia, in tutta la Gran Bretagna è calato un silenzio irreale.

Amatissima, con la sua rassicurante presenza, Elisabetta ha accompagnato un lunghissimo periodo storico che, dai Beatles al Vietnam, ha attraversato mode, costumi ed eventi storici, mantenendo inalterato nel tempo il prezioso significato della storica monarchia britannica.

Max