La Sardegna è già in pole position per le prenotazioni del settore turistico

La Sardegna è già in pole position per le prenotazioni del settore...

Il barometro della stagione estiva 2022 è già pronto a rilevare l’andamento da qui ai prossimi mesi perché, come abbiamo visto per lo scorso anno, gli italiani iniziano a pensare alle vacanze già dai mesi di febbraio e marzo. Le prenotazioni iniziano ad arrivare dando agli operatori del comparto turistico un generale clima di ottimismo e fiducia che potrebbe far superare i risultati dell’ultimo biennio.

La Sardegna resta una delle mete predilette dalle persone per via di una serie di fattori che andremo ad analizzare in questo approfondimento e, tra questi, vi è la possibilità di portare la propria auto ed essere indipendenti nel girarla da nord a sud per scoprirne tutte le bellezze. Questo tipo di viaggi, ideali per famiglie, è la scelta più pratica e sicura ma anche conveniente perché basta guardare qui quanto costa andare in Sardegna con la macchina da imbarcare.

Cosa cercano gli italiani per le vacanze

Qualunque sia la scelta di viaggio o la formula preferita è chiaro ormai da almeno due anni che gli italiani cercano la vacanza di prossimità e quella del distacco da casa. In altre parole sono alla ricerca di posti in cui scollegare la mente dalle mura domestiche, dallo smart working e dalle limitazioni attuali per potersi dedicare a ritrovare un po’ di pace a diretto contatto con la natura più rigogliosa. Vanno meno di moda le mete internazionali e trionfano grandiosamente quelle interne di cui la Sardegna porta meritatamente la bandiera di capolista.

Il motivo riguarda la facilità di approdo, la possibilità di viaggiare imbarcando l’auto e tutta una serie di caratteristiche dell’accoglienza sarda che godono di ottima reputazione. Difatti è un posto adatto a bambini e anziani privo di barriere di accesso e limiti anche per disabili o animali.

Al tempo stesso offre itinerari per giovani e coppie o per gruppi di amici in cerca di movida e divertimento. La regione dispone di intrattenimento a 360 gradi per tutti i gusti posizionandosi ancora una volta tra le mete top più ricercate dagli italiani e anche all’estero.

Turismo attivo: prenotazioni già sold out

I titolari delle strutture ricettive locali sono stati intervistati da alcune testate giornalistiche sarde a cui hanno dichiarato che è già tutto pronto anche per il 2022. Parole ottimiste e confortanti che traggono questo senso di fiducia dai risultati raggiunti lo scorso anno in cui l’intera regione dichiara di aver lavorato bene anche grazie alla spinta data dai bonus vacanze.

Le amministrazioni comunali, invece, hanno contribuito in modo diretto portando quasi a zero il costo della tassa sui rifiuti e favorendo quindi disponibilità di liquidità che le strutture ricettive hanno

Nella cittadina di Ulassai il mese di marzo è già sold out perché da quelle parti gli escursionisti non mancano mai, sia italiani che stranieri. Sono soliti fermarsi poco meno di una settimana per poi partire alla scoperta di Dorgali, Orgosolo e Baunei. Il turismo attivo, secondo gli imprenditori sardi, è la vera novità popolare del momento che permette di lavorare bene tutto l’anno e non solo durante i mesi caldi.