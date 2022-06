Lanciarazzi Himars in Ucraina: perché possono cambiare la guerra

(Adnkronos) – L’Ucraina riceve dagli Usa i lanciarazzi Himars. Le nuove armi vanno a integrare l’arsenale di Kiev e potrebbero rivelarsi fondamentali nella nuova fase della guerra con la Russia. Cosa sono gli Himars? Che caratteristiche hanno? L’Himars (High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo.

I nuovi sistemi di artiglieria hanno una gittata nettamente superiore rispetto a quelli inviati sinora dagli Usa all’Ucraina. I M777 Howitzers, inviati il mese scorso, hanno costituito un significativo aumento di potenza e gittata rispetto ai sistemi precedentemente inviati, ma non superano i 25 chilometri: tali caratteristiche limitano la possibilità di individuare obiettivi.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato il sistema Himars ripetutamente negli ultimi anni. Nel 2015 è stato impiegato in Iraq, nel 2016 è stato utilizzato per colpire postazioni dell’Isis in Siria. Nel 2018 è stato segnalato l’impiego in Afghanistan.