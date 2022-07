Latina accoltellato nella notte, indaga la polizia. Un cittadino indiano è stato curato nelle scorse ore a Borgo Faiti in ospedale: diceva di essere caduto, aveva una ferita da taglio a un fianco. Gli investigatori della Polizia indagano su un cittadino indiano con un’arma da taglio, a quanto pare un coltello.

La vicenda si è verificata nel centro abitato di Borgo Faiti ed è un mistero perché l’uomo non parla, non intende l’italiano né collabora con gli investigatori. Forse teme i suoi aggressori. E come lui, anche i suoi due connazionali che gli facevano compagnia quando è stato soccorso. L’uomo, finito in ospedale nel cuore della notte di ieri, è stato operato per la profonda ferita che ha rimediato al fianco sinistro.

Sul caso è in corso un’indagine della Squadra Mobile che sta già scavando nella comunità indiana alla ricerca di informazioni utili.

seguono aggiornamenti