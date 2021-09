“Laura Ziliani uccisa per il suo patrimonio”

Un’“efficienza criminale” e una “freddezza non comune” nel commettere un fatto di “indicibile gravità” per un movente “esclusivamente economico”. Lo scrive il gip di Brescia, Alessandra Sabatucci, nell’ordinanza cautelare con cui ha disposto l’arresto nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù scomparsa dall’8 maggio scorso, e del fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. I tre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio volontario e dell’occultamento di cadavere della donna.

“Il pericolo di reiterazione del reato contestato risulta non solo dalla eclatante gravità del fatto, ma altresì dalla efficienza criminale dimostrata dagli odierni indagati i quali, in una sola notte, si sono liberati del cadavere della vittima e, il mattino successivo, hanno iniziato a chiamare i soccorsi e portato avanti una ricostruzione del tutto alternativa dei fatti, anche a fronte delle indagini dei Carabinieri, dimostrando una non comune freddezza a dispetto della giovane età e dell’incensuratezza – sottolinea il giudice – Inoltre, non si può sottacere come alla base del gesto vi sia stato un movente squisitamente economico, ovvero l’intento di appropriarsi in via esclusiva del patrimonio familiare, in parte già nella giuridica disponibilità delle sorelle Zani”.

Dalle indagini emerge che ”la notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 Zani Silvia, agendo in concorso con la sorella Paola e con Milani Mirto, abbia somministrato alla madre del bromazepan, sostanza di cui i tre avevano la disponibilità. Appare del pari accertato che, a seguito di tale condotta, al momento del decesso la vittima si trovava sotto l’influenza di tale composto, “potenzialmente idoneo a comprometterne le capacità di difesa rispetto acl insulti lesivi esterni”.

”Nel corso della perquisizione domiciliare svolta in data 26.06.2021 presso l’appartamento che le sorelle Zani condividevano con Mirto Milani in via Galvani n. 24, a Brescia – si spiega nell’ordinanza- i militari operanti rinvenivano e ponevano sotto sequestro un flacone contenente Bromazepan Sandoz pieno fino ad un terzo. Circa il reperimento di tale farmaco, le indagini tecniche disvelavano come Zani Silvia, dipendente presso una casa di riposo, in passato avesse sottratto della Queatipina 50 per provarne gli effetti unitamente all’assunzione di alcool – nel corso della conversazione captata il 18.07.2021 ella aveva riferito alla sorella di essere stata malissimo e di non voler ripetere l’esperienza – circostanza che dunque documenta la facilità con la quale l’indagata poteva procurarsi benzodiazepine nonché come la stessa ben conoscesse gli effetti di tale sostanza”.

”L’intercettazione e l’analisi delle celle agganciate dagli apparecchi mobili dei tre indagati dimostrava come anche in occasione del terzo ritrovamento di un capo di vestiario asseritamente indossato da Ziliani Laura il giorno della sparizione il gruppo formato dalle sorelle Zani e da Mirto Milani, benché di stanza a Brescia, risultasse trovarsi a Temù in luogo e orario della giornata assai prossimi al ritrovamento del reperto”. E’ quanto emerge ancora dall’ordinanza.

”Inoltre, la conversazione ambientale sopra richiamata documentava l’interessamento dei tre indagati al luogo del ritrovamento del capo di abbigliamento nel Fiume nonché la loro circospezione sia nel parlare che nel farsi vedere l’uno in compagnia delle altre. Ciò posto, il capo di vestiario veniva poi riconosciuto da Zani Silvia e da Zani Paola come compatibile, per misura, taglio e colore con il jeans indossato da Laura la mattina dell’8 maggio 2021”.

Nell’ordinanza si sottolinea che ”giova sul punto evidenziare che il vestiario indossato dalla Ziliani all’atto della scomparsa aveva già sollevato alcune perplessità da parte di Lorenzi Riccardo, compagno della donna e come tale a conoscenza delle abitudini della Ziliani durante le sue escursioni. Lorenzi, infatti, oltre a non riconoscere il pantalone rinvenuto, segnalava di non aver mai visto la compagna fare una escursione in montagna indossando dei jeans”.