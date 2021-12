Lazio, il ginocchio di Immobile preoccupa

Doppietta in sofferenza. Ciro Immobile riesce ad essere decisivo anche con un ginocchio dolorante. E’ successo a Marassi, nella gara di domenica contro la Sampdoria. L’attaccante ha infilato due volte Audero, poi ha sentito dolore al ginocchio e ha frenato l’impeto. Ma ha deciso comunque di rimanere in campo.

Ha alzato bandiera bianca all’intervallo: meglio non rischiare. Col risultato già al sicuro Ciro ha chiesto il cambio. Si è accomodato in panchina, dolorante. Ha lasciato spazio a Muriqi, ancora protagonista di una prestazione anonima. L’assenza di Immobile pesa come un macigno, non solo per i gol.

Per questo la Lazio è in ansia per il suo bomber. Nel post partita Sarri ha parlato di una possibile botta, in quel caso l’attaccante potrebbe tronare presto a disposizione. Oggi è stato sottoposto ad esami strumentali, presto conosceremo l’esito dei test. Un lungo stop dovrebbe essere scongiurato, ma l’apprensione resta.

Nel frattempo la Lazio oggi si è allenata a Formello; non c’era Immobile, ma non c’era nemmeno chi ha giocato ieri. La seduta odierna era infatti destinata a chi non ha collezionato nemmeno un minuto con la Samp. Da domani tutti di nuovo in campo, c’è la gara con il Galatasaray da preparare: vale il passaggio ai sedicesimi di Europa League.