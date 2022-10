Lazio, pareggio in Europa League con lo Sturm Graz

La Lazio pareggia in Europa League con lo Sturm Graz e Sarri si lamenta dell’arbitraggio.

Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato: “La squadra ha un’anima, questo mi soddisfa. Ma calendario troppo fitto. L’episodio su Lazzari fa parte di un contesto di partita in cui l’arbitro è riuscito a far innervosire tutti. Un arbitro non all’altezza di questo livello, la partita era corretta. Le spese le abbiamo fatte noi. L’inferiorità, giocando ogni tre giorni, è pesante. Una bella prestazione a livello caratteriale, dispiace per il risultato”.

E sul mondiale ha detto: “Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa possa dare il Qatar al calcio mondiale”.