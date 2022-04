Leicester-Roma, le probabili formazioni

Eccola qui, a poche ore di distanza, la semifinale di Conference League che metterà di fronte Leicester e Roma in Inghilterra. Una partita storica, perché avvicina alla prima finale della competizione creata a partire da questa stagione. E la Roma a quell’appuntamento vuole arrivarci. Lo ha ribadito Mourinho, carico per il doppio impegno contro le ‘foxes’.

Il portoghese è stato chiaro: “Non ho paura. Possiamo vincere. Crediamo che per il lavoro fatto quest’anno per migliorarci meritiamo la finale. Il calcio a volte restituisce i meriti. Ammetto che nella mia lunga carriera mi sono successe tante cose, ma Levy capisce molto di calcio”. E ha poi spiegato che i metodi per arrvare in Europa league sono due: “Finire almeno sesti o vincere la Conference. Ma possiamo anche non raggiungerla e questo ti mette pressione”.

Stasera niente calcoli, Mou è stato chiaro. Non schiererà la formazione pensando alla gara di ritorno e al prossimo impegno di campionato. Sa che uscire con un buon risultato dallo stadio del Leicester regalerebbe alla sua squadra una grande dose di fiducia in vista del secondo appuntamento all’Olimpico. Motivo per cui schiererà tutti i titolari, con Zaniolo, eroe del ritorno con il Bodo, primo della fila.

Di seguito le possibili formazioni delle due squadre in vista del match di questa sera:

LEICESTER (4-4-1-1) probabile formazione: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Jonny Evans, Castagne; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Maddison; Iheanacho. All.: Brendan Rodgers.

ROMA (3-5-2) probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All.: José Mourinho.