Mafie nel Lazio: martedì la Regione Lazio presenterà l’ultimo rapporto nel Comune di Nettuno

Purtroppo i continui episodi di cronaca nera testimoniano come, da Gaeta a Civitavecchia, ormai la criminalità organizzata si sia stabilmente insediata lungo tutto il litorale laziale.

A riprova di ciò, martedì prossimo – il 22 novembre – alle ore 18.00, presso la sala del Consiglio Comunale di Nettuno di viale Giacomo Matteotti 37 si svolgerà la presentazione del Rapporto “Mafie nel Lazio”.

Interverranno il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno, dott. Bruno Strati, il Presidente Vicario, Daniele Leodori, il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dott.ssa Maria Cristina Palaia e il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.

Mafie nel Lazio, Cioffredi: Nettuno Comune simbolo della lotta alle mafie dopo il successo dell’inchiesta ‘Tritone’

Commentando l’evento, Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio, ha affermato che “La presentazione del Rapporto “Mafie nel Lazio” a Nettuno rappresenta per noi un’occasione per ribadire la gratitudine nei confronti delle Forze di Polizia e della Magistratura per l’inchiesta “Tritone” che il 17 febbraio scorso ha inferto un duro colpo alla locale di ndrangheta affiliata alla cosca di Santa Cristina D’Aspromonte radicata ad Anzio e Nettuno”.

Mafie nel Lazio, Cioffredi: “E’ il tempo della corresponsabilità e dell’alleanza tra Corpi dello Stato, Istituzioni, Cittadini per rafforzare percorsi di legalità e giustizia“

Dunque, ha assicurato Cioffredi, “E’ il tempo della corresponsabilità e dell’alleanza tra Corpi dello Stato, Istituzioni, Cittadini per rafforzare percorsi di legalità e giustizia in una comunità, composta in maggioranza da persone e imprenditori onesti, oltraggiata e ferita dalla presenza della criminalità organizzata”. Entrando poi nello specifico legato all’evento, il Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio, ha agginto: “Ringraziamo infine per la disponibilità e l’ottimo lavoro che sta svolgendo il Commissario Strordinaro del comune di Nettuno dott.Bruno Strati”.

