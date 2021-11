‘Mamma mia!’, il musical sugli Abba dal 7 dicembre al Teatro Sistina. Piparo: “Finalmente si torna a lavorare”

In simultanea con il glorioso 50nnale degli Abba, l’ormai leggendaria band svedese – capace di vendere nel mondo centinaia di milioni di Hit – non soltanto torna a spalancarsi il sipario dell’altrettanto storico Teatro Sistina ma, ciò che unisce Roma a Stoccolma, è il graditissimo ritorno di questo bellissimo ‘Mamma mia!’, il musical firmato dal regista e coreografo, tratto dall’omonima, fortunata canzone dei Settanta.

‘Mamma mia!’, la ripresa dal 7 dicembre con un cast d’eccezione: Ward, Muniz, Conticini e la Marciano

Inizialmente allestito oltremanica e rappresentato per mesi in mezzo mondo, dopo la ‘rivisitazione’ italiana del 2011 della ‘Stage’, con Chiara Noschese (ed i testi ‘riscritti’ dall’indimenticabile Stefano D’Orazio), dal 7 dicembre ritorna l’applaudito musical di Piparo, con un cast di grande qualità che vede tra gli interpreti: Paolo Conticini, Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, alla quale spetta il compito di rinverdire quello che fu al cinema della grande Meryl Streep.

Piparo: “Finalmente si torna a sognare, finalmente si torna a lavorare dopo due anni durissimi”

Come spiega non senza emozione, il regista-coreografo, “Finalmente si torna a sognare, finalmente si torna a lavorare. Sono stati due anni durissimi per noi operatori dello spettacolo dal vivo; anni in cui ci è stata negata improvvisamente l’essenza stessa del nostro mestiere: la condivisione, la vicinanza di persone in occasione di un rito che si compie. Ora, il Sistina riparte con entusiasmo e rinnovandosi completamente, offrendo allo spettatore la prova di quanto tenga al proprio pubblico“.

Piparo: “C’è fiducia in noi perché abbiano rimborsato tutti durante l’emergenza sanitaria, e non emesso voucher”

Come tiene inoltre a rimarcare Piparo, “la fiducia va conquistata sul campo e noi lo abbiamo fatto anche a partire dai rimborsi effettuati durante l’emergenza sanitaria, quando tutti emettevano voucher trattenendo somme di denaro per oltre 20 mesi: in un momento di tale incertezza e di privazioni, noi operatori abbiamo l’obbligo di dimostrare di volere a tutti i costi meritare questa fiducia”.

Piparo: “Il Sistina sarà il primo teatro italiano con la mostra in 3D della visione del palco dal posto scelto

Riguardo poi a questo bellissima ‘riapertura’ del tempio romano del Teatro e del musical, aggiunge ancora il direttore artistico del Sistina, “Gli spettatori troveranno un teatro rinnovato, con poltrone nuove per una maggiore comodità, moquette, boiserie, velluti, servizi igienici, foyer, marmi, un nuovo sistema di aerazione e un nuovo sistema di biglietteria, in persona al botteghino oppure online sul sito con una novità tecnologica di cui il Sistina sarà il primo teatro italiano a dotarsi, ovvero la mostra in 3D della visione del palco dal posto scelto. Rinnovato anche il sistema di ristorazione. Infine, ultima novità: l’orario di inizio degli spettacoli, con le repliche serali che inizieranno alle 20.30 anziché alle 21 mentre alle 16 sono programmate le pomeridiane”.

Max