Maturità 2020, mascherina, guanti e misurazione della temperatura: come svolgere l’esame

L’ora è quasi scoccata, l’esame di Maturità 2020 è alle porte, prenderà il via mercoledì 17 giugno. La giornata di oggi sarà decisiva per definire alcuni importanti aspetti: una riunione plenaria in corso da stamattina, infatti, servirà a stilare il calendario di partecipazione all’esame in ordine cronologico. Insomma, oggi gli studenti sapranno in quale giorno dovranno sostenere l’esame.

Non solo: oggi verranno stabiliti i criteri di assegnazione dei 5 punti bonus e della lode, ambitissima dai ragazzi più preparati. Gli ultimi, fondamentali, ritocchi prima del grande giorno. Non tutti però hanno ben chiare le regole da osservare per sostenere l’esame. Non solo per quanto riguarda la didattica in sé, ma i gesti pratici da adempiere prima del fatidico momento.

Maturità 2020, le regole da seguire

Alcune tra le domande più ricorrenti sono: l’esame dovrà essere sostenuto con la mascherina? E con i guanti? Prima dell’entrata a scuola verrà misurata la temperatura corporea? Domane lecite a cui non tutti però hanno trovato una risposta certa, per questo è bene riepilogare le norme vigenti prima e durante l’esame.

Punto primo: non verrà misurata la temperatura, ma alunni e docenti dovranno presentare un’autocertificazione per attestare l’assenza di sintomi riconducibili al virus. Inoltre la mascherina non dovrà essere utilizzata durante la discussione, ma solo nel momento di entrare all’interno dell’istituto. Non c’è neanche l’obbligo dell’utilizzo dei guanti, basta un’attenta igienizzazione delle mani.