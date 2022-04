Mike Tyson prende a pugni un passeggero su un aereo: il VIDEO

Brutta disavventura per Mike Tyson. L’ex campione del mondo dei pesi massimi, secondo quanto riportato dal portale Tmz, ha preso a pugni un passeggero su un aereo diretto in Florida da San Francisco. Secondo una prima ricostruzione, il passeggero in questione avrebbe prima chiesto un selfie a Tyson e poi cercato di parlargli in modo insistente.

Secondo fonti vicine all’ex pugile, il passeggero era ubriaco e molesto. In un video che ha già collezionato milioni di visualizzazioni, si vede l’uomo seduto alle spalle di Tyson parlare in continuazione con l’ex campione del mondo che non lo degna di uno sguardo. Nell’inquadratura successiva il passeggero ha delle ferite alla tempia.

L’ultimo spezzone di video mostra Tyson scagliarsi contro il passeggero e prenderlo a pugni. L’aggressione è avvenuta pochi minuti dopo l’imbarco. L’ex pugile è stato invitato a scendere dall’aereo e il passeggero aggredito ha sporto denuncia. Di seguito il video dell’accaduto pubblicato da Fight Scout: