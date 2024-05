Ex Officine Romanazzi Roma – Iv: “Lo sgombero, risposta necessaria per recuperare l’area di estremo degrado in cui era precipitata”

Ex Officine Romanazzi Roma – Iv: “Lo sgombero, risposta necessaria per recuperare...

“Apprendiamo con soddisfazione dello sgombero delle ex Officine Romanazzi, avvenuto questa mattina con un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. Una risposta che si era resa necessaria per recuperare l’area dalla situazione di estremo degrado in cui era precipitata. Ci auguriamo ora che il sito – diventato negli ultimi tempi un vero e proprio centro di spaccio nel cuore della città – sia messo quanto prima in sicurezza, bonificato e riconsegnato alla proprietà affinché sia finalmente ristabilito un principio di legalità. Un ringraziamento anche al servizio sociale del Campidoglio, impegnato a margine dell’intervento in una preziosa attività di assistenza alle persone in condizioni di maggiore fragilità”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

