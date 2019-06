Morto a 102 anni il padre della pillola

E’ morto a 102 anni George Rosenkranz, il cosiddetto padre della pillola anticoncezionale. Dalla sua intuizione, arrivò quella che viene universalmente considerata come una delle più straordinarie innovazioni nel settore della contraccezione.

Muore a 102 anni George Rosenkranz, il padre della pillola

Dunque è morto a 102 anni in California George Rosenkranz, colui che ha creato l’anticoncezionale via orale. Noto perlopiù nei settori specifici, molto apprezzato, chimico, insieme a due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo.

George Rosenkranz, ebreo ungherese, scappò dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale. Rosenkranz trovò riparo prima a Cuba e poi in Messico, laddove lavorò come direttore delle ricerche per la Syntex, una casa farmaceutica nota di zona. Qui, incoraggiò uno studio sugli ormoni.

All’epoca gli specialisti sapevano già come alti livelli di estrogeni e progesteroni inibissero l’ovulazione, ma sintetizzare quegli ormoni dagli animali era considerata una tecnica irrealizzabile.

Tuttavia, alla fine di estenuanti esperimenti, Rosenkranz e due colleghi, un rifugiato austriaco, Carl Djerassi, e uno studente, Luis Miramontes, ci riuscirono. Ottennero il modo di sintetizzare un ormone, la progestina, che venne chiamata norethindrone o norethisterone.

Era il 15 ottobre 1951, la data che cambio per sempre la storia dei contraccettivi. La pillola si rivelò efficace nell’inibire la gravidanza, e anche nella regolarizzazione dei cicli mestruali. Cosa da non sottovalutare, poi, costava poco ed era di facile uso: bastava assumerla per via orale, con un bicchiere d’acqua.

A onor del vero, anziché puntare a usara come anticoncezionale, l’equipe del dottor Rosenkranz la volle testare come trattamento per la fertilità e per prevenire le donne dai rischi legati all’aborto. In cinque anni comunque, lo scienziato ne dimostrò l’efficacia della pillola oltre che l’assenza di rischi per le donne.

Molte aziende, inizialmente però la rigettarono temendo le rimostranze dei gruppi religiosi. Negli anni Sessanta, cambiato il clima mondiale, pillola venne rilanciata da altri ricercatori della Syntex, guidati da M.C. Chang, Gregory Pincus e John Rock.

La pillola cambiò la vita delle donne, e i costumi sociali, permettendo, in pratica, di distinguere il sesso dal concepimento.