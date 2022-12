Napoli, false multe sulle auto: “Non è l’Iban del Comune”

(Adnkronos) –

False multe sui parabrezza delle auto in sosta a Napoli. A mettere in guardia i concittadini è la polizia municipale partenopea. I verbali contraffatti, sottolineano, riportano un falso Iban, diverso da quello del Comune di Napoli. “Si ricorda in proposito – sottolinea la polizia municipale – che l’unico Iban del Comune di Napoli da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IT03W0760103400001033919109”.

La Polizia municipale di Napoli chiede, quindi, agli automobilisti di “prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in truffe, mentre sono in corso attività investigative tese all’individuazione dei responsabili”.