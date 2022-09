Nasce IN PLACE prima piattaforma di teleriabilitazione per piccoli pazienti con problemi di neurosviluppo – Diretta streming alle ore 11 di Martedì 13 settembre

(Adnkronos) –

Sarà presentata a Roma IN PLACE, prima piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neuro sviluppo in età evolutiva come, ad esempio, disabilità intellettive, disturbi della comunicazione, del movimento, dello spettro autistico, da deficit dell’apprendimento. In Italia sono circa 320 mila i bambini e adolescenti affetti da deficit del funzionamento personale, sociale e scolastico, che necessitano di una terapia riabilitativa ad hoc da effettuarsi presso Centri di Riabilitazione. Tutto questo porta con sé un elevato carico sanitario economico e sociale, soprattutto per le famiglie, che devono accompagnare i figli presso queste strutture. La pandemia da Covid 19 ha inoltre fatto emergere l’impossibilità di coniugare la continuità terapeutica, con le limitazioni degli spostamenti personali e il conseguente rischio di assistere a regressioni dei progressi raggiunti. Per rispondere a queste esigenze nasce IN PLACE, prima piattaforma messa a punto da In Place Smart Care che da oggi permetterà la continuità terapeutica in progetti rivolti a pazienti con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e che offre la possibilità di effettuare videoconferenze tra pazienti e terapisti in tempo reale, fornendo un’interfaccia pensata per l’età evolutiva, con strumenti studiati ad hoc.

Interverranno tra gli altri: Stefano Vicari, Responsabile UOC di Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Daniela Guitarrini Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale presso l’Istituto Neuropsichiatria infantile ReTe, Roma; Vincenzo Ciccarese, Direttore delle Scuole di Specializzazione post-universitarie in psicoterapia di Roma e Lecce; Donatella Valente, Professore Associato di Scienze Riabilitative Neuropsichiatriche presso la Sapienza Università di Roma e Antonio Abbruzzese CEO & Co-Founder di In Place Smart Care. L’evento di presentazione sarà trasmesso in diretta sul sito Adnkronos alle ore 11.00 di Martedì 13 settembre