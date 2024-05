Luce e Gas – Le offerte a prezzo fisso tornano convenienti: con il calo delle quotazioni all’ingrosso, il miglior prezzo fisso ora è inferiore del -45%

Le offerte luce e gas a prezzo fisso tornano di grande attualità. Tra il 2022 e il 2023, scegliere una tariffa in grado di garantire un costo bloccato per almeno 12 mesi è stata una missione quasi impossibile.

Luce e Gas, grazie al calo delle quotazioni all’ingrosso le offerte a prezzo fisso tornano convenienti per i consumatori

Nello specifico, spiega una precisa analisi dela situazione condotta dal portale Segugio.it, la crisi energetica ha portato le quotazioni delle materie prime energia su valori record, con un mercato particolarmente instabile. Per i fornitori, proporre tariffe bloccate era una scelta molto rischiosa e, per questo motivo, sono sostanzialmente sparite ma, soprattutto, erano molto poco convenienti.

Il mercato, però, è cambiato profondamente nel corso degli ultimi mesi. Il calo delle quotazioni all’ingrosso, sia per l’energia elettrica sia per il gas, permette ai fornitori di tornare a proporre offerte a prezzo fisso convenienti e in grado di rappresentare un’alternativa concreta alle indicizzate.

Luce e Gas, prezzi in calo, la conferma arriva dall’Osservatorio Segugio.it che, rispetto al 2023, oggi segnala il prezzo di luce e gas a -45%

Come dicevamo, la conferma arriva dai nuovi dati dell’Osservatorio Segugio.it che, rispetto al 2023, oggi segnala il prezzo di luce e gas a -45%.

L’analisi di Segugio.it, che considera il miglior prezzo di ogni mese delle offerte a prezzo bloccato disponibili sul comparatore, conferma come a marzo la migliore tariffa a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica sia per il gas, sia tornata ai livelli di inizio 2022. Per i consumatori c’è quindi la possibilità concreta di scegliere una tariffa fissa conveniente e bloccare il prezzo.

In particolare, la miglior tariffa fissa di luce a marzo 2024 permette di bloccare il costo dell’energia a 0,11 €/kWh, un costo unitario inferiore del – 45% rispetto allo stesso mese del 2023.

Se ampliamo il confronto, il prezzo risulta -30% rispetto allo stesso mese del 2022 e di molto inferiore rispetto al picco massimo raggiunto ad ottobre 2022 (0,41 €/kWh). Tuttavia, ancora lontano dal periodo pre-crisi quando il costo energia delle tariffe a prezzo fisso era circa 0,08 €/kWh.

Gas: la miglior tariffa fissa a marzo 2024 ha un costo materia prima di 0,43 €/Smc

Scenario analogo per il gas: la miglior tariffa fissa di gas a marzo 2024 ha un costo materia prima di 0,43 €/Smc, – 45% inferiore al migliore prezzo di marzo 2023. Ampliando il confronto, il prezzo è -32% rispetto al 2022 e di molto inferiore rispetto al picco massimo raggiunto ad ottobre 2022 (1,89 €/Smc).

Tuttavia, va ricordato che nel periodo pre-crisi scegliendo la migliore tariffa a prezzo bloccato il gas costava meno di 0,30 €/Smc.

Luce e Gas, prezzi in calo: è quindi un buon momento per bloccarne il prezzo? Ecco cosa risponde l’esperto

Paolo Benazzi, Utilities Managing Director di Segugio.it, sottolinea: “Per un certo periodo le offerte fisse sono sparite, o le poche superstiti permettevano di bloccare il prezzo a livelli altissimi. Già da qualche mese sono tornate, ma fino a poco tempo fa per il consumatore bloccare il prezzo era un lusso costoso. Il prezzo era fissato, infatti, il 30-40% più in alto dei prezzi all’ingrosso, anche previsionali per l’anno a venire. Oggi per la prima volta dalla crisi le tariffe a prezzo fisso si avvicinano alle variabili e il prezzo si può bloccare a livelli vantaggiosi”.

Dunque, “ Può essere un ottimo momento, soprattutto per chi consuma tanto – consiglia quindi l’esperto concludendo – per fissare il prezzo al kilowattora o al metro cubo e tenersi al riparo per almeno un anno da eventuali sorprese”.

Max