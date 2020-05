Nicola (Sirius) Trono Over: Instagram, ex ragazza e vita privata del corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne

Nicola (Sirius) Trono Over: Instagram, ex ragazza e vita privata del corteggiatore...

Dalle chat allo studio, con un alone di mistero che è andato via via dissolvendosi lasciando sotto i riflettori la figura di un giovane ragazzo di 26 anni. Nicola Vivarelli, ormai conosciuto come Sirius, è uno dei cavalieri di Uomini e Donne più chiacchierati di questo momento, tanto da aver raggiunto già più di 30mila follower su Instagram. E il motivo è facile intuirlo: il giovane si è infatti dichiarato per Gemma Galgani, ben più grande del ragazzo.

Una scelta che ha scatenato social e protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, prima tra tutti Tina Cipollari, che non ha mai risparmiato frecciatine velenose a Sirius e Gemma. Secondo la storica opinionista, e in realtà molti altri. La conoscenza tra i due rasenta il ridicolo e Nicola sarebbe arrivato a Uomini e Donne solo per ottenere visibilità. Ma chi è in realtà Sirius?

Sirius, dall’agenza di moda alla carriera

Nel momento in cui Sirius, pseudonimo scelto per le conversazioni via chat con Gemma, aveva dichiarato di avere 26 anni in molti, compresa la dama, pensavano ad un bluff. Solo l’apparizione del giovane in studio ha fatto ricredere tutti, lasciando un senso di meraviglia e stupore tra gli spettatori e i protagonisti della trasmissione.

Sirius ha avuto subito le idee chiare: “Se sono qui è perché ci sono dei sentimenti. Mi piacerebbe avere accanto una donna semplice, allegra, estroversa e pronta a trovare le parole giuste al momento giusto. Spesso ho incontrato donne insoddisfatte, in te ho intravisto queste cose, mi piacerebbe incontrarti nonostante la differenza d’età”, ha dichiarato a Gemma.

Sirius, o Nicola Vivarelli, ha 26 anni e una carriera in Marina, fino al grado di ufficiale. Dopo alcune storie passate, ultima delle quali quella con Chiara Vannucci, ha deciso di corteggiare Gemma, che ha definito una bella persona. Il giovane è seguito da un’agenzia di influencer che ha però subito dichiarato di non aver alcun ruolo nella scelta del 26enne di corteggiare Gemma a Uomini e Donne.