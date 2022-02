No vax, sindaco Trieste: “Chiedo leggi speciali come per le Brigate Rosse”

(Adnkronos) – (di Silvia Mancinelli) – “Chiedo formalmente al governo di fare leggi speciali contro i no vax come quelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le Brigate Rosse”. E l’appello lanciato attraverso l’Adnkronos dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dopo l’attacco hacker no vax durante la seduta del consiglio comunale.

“Dove va questo Paese in queste condizioni? – incalza – Oggi ho presentato Bat, British American tobacco, un investimento da 500 milioni di euro a Trieste. Che immagine do della mia città? La stanno rovinando. Sono affacciato su piazza dell’Unità, dove sfilano i no vax, ci sono centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri: siamo in guerra? Che immagine diamo della mia città, che idea si portano a casa? Leggi speciali, questo serve”.