Oroscopo 7 marzo 2020: i pronostici di domani

Eccoci alle porte del fine settimana: osservando le stelle possiamo provare a comprendere come andrà il prossimo sabato, con l’oroscopo di domani, 7 marzo 2020.

Attraverso l’analisi di congiunzioni e opposizioni astrali, ecco i nostri pronostici per domani, 7 marzo 2020, e vediamo cosa cambia rispetto alle previsioni di oggi. Inoltre, vi segnaliamo le altre anticipazioni come quelle di Branko e di Paolo Fox.

Oroscopo 7 marzo: Ariete

Un amico o un familiare ti darà qualche consiglio oggi e probabilmente non ti piacerà molto. Piaccia o no saresti saggio ascoltare e imparare. Il semplice fatto è che non vogliono che tu commetta il tipo di errori che hanno commesso.

Oroscopo 7 marzo: Toro

Segui i consigli di qualcuno solo perché occupano una posizione professionale più elevata? No tu no. Lo segui se pensi che sia la cosa giusta da fare. Se non pensi che sia la cosa giusta da fare, hai tutto il diritto di ignorarlo.

Oroscopo 7 marzo: Gemelli

Ti piace dare alle persone il beneficio del dubbio, ma oggi la tua pazienza sarà ridotta al punto di rottura. Se qualcuno che dovrebbe conoscerti meglio ti spinge troppo in là non esiterai a reagire con forza e fermezza. Non sarà qualcosa che dimenticano in fretta.

Oroscopo 7 marzo: Cancro

Il movimento del Sole attraverso il segno simpatico dei Pesci in questo periodo dell’anno ti mette di buon umore. Ti ricorda anche i luoghi che hai visitato in passato e che ti sono piaciuti. Se hai ancora delle vacanze da prendere, ti consigliamo di prenotarle ora.

Oroscopo 7 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 marzo: Leone

Se ti è stato affidato un segreto, devi tenerlo per te. Se lasci entrare troppe persone in quello che sta succedendo, l’effetto si diluirà e potresti persino danneggiare la tua posizione di contrattazione. Ricorda, la conoscenza è potere e denaro.

Oroscopo 7 marzo: Vergine

Ultimamente hai fatto molte domande ma non hai avuto molto in termini di risposte sensate. Forse dovresti capovolgere la situazione e decidere di non voler sapere perché si stanno verificando determinate cose. Forse l’ignoranza è davvero felicità.

Oroscopo 7 marzo: Bilancia

Qualcuno con cui lavori è assertivo in una misura in cui trovi un po ‘intimidatoria e devi fargli sapere che non ne sei troppo felice. Confrontali usando le tue abilità diplomatiche, in modo che non lo vedano come una sfida.

Oroscopo 7 marzo: Scorpione

Al momento sei così pieno di energia che senti di poter esplodere. Trova il modo di usare quell’energia per cose positive, specialmente cose di natura creativa o artistica. Il mondo è ciò che ne fai. Trasformalo in un capolavoro.

Oroscopo 7 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 marzo: Sagittario

Ti piace aiutare le persone e le persone amano essere aiutate, ma devi anche imparare quando arretrare e lasciare che gli altri facciano le cose da soli. Se un amico segnala che vogliono fare qualcosa a modo loro oggi, allora devi accettarlo. Vai e aiuta qualcun altro.

Oroscopo 7 marzo: Capricorno

La tua vita è così impegnata al momento, a casa e al lavoro, che è una meraviglia trovare il tempo per riposare. Ma devi, o il tuo corpo soffrirà e così anche la tua mente. Potresti essere un duro Capricorno ma hai ancora bisogno di dormire.

Oroscopo 7 marzo: Acquario

Non esiste un pranzo gratis e se oggi ti viene dato qualcosa di “gratuito”, devi presumere che ad un certo punto in futuro ti sarà richiesto di dare qualcosa in cambio. Non ti preoccupare, non perderai. A conti fatti potresti persino guadagnare.

Oroscopo 7 marzo: Pesci

Non hai bisogno di nessuno che ti dica che questo è il tuo periodo dell’anno: puoi sentirlo nelle ossa. E per quanto riguarda i sentimenti nessuno si avvicina ai Pesci nel sapere cosa bisogna fare. Ecco perché così tante persone sono attratte da te adesso!

